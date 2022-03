Guerra in Ucraina: il Sindaco di Imperia "E' un invasione e dobbiamo dare le armi di difesa per evitare lo sterminio" (Video)

Il Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, Claudio Scajola, è nuovamente intervenuto sull’invasione della Russia all’Ucraina. Lo ha fatto a margine della cerimonia di inaugurazione stamani della lapide su Capo Berta in ricordo del sacrificio di 11 partigiani fucilati il 31 gennaio 1945.

Il Sindaco imperiese ha ribadito che non si tratta di una guerra ma di una vera e propria invasione di un popolo democratico: “L’Ucraina ha eletto i suoi organismi istituzionali è viene aggredita con potenzialità di armi che nessuno ha, se non pochissime potenze al mondo. E tutto ciò che si pensi ancora a dibattere se aiutarli a sopravvivere mandare delle armi di difesa, oppure se chiudere gli occhi, girarci dall’altra parte e attendere che vengano sterminati”.

Il Sindaco imperiese ha confermato il suo pensiero: “Credo che si doveroso perseguire la pace con tutti gli sforzi possibili per far finire la guerra, ma dobbiamo anche dare gli strumenti di difesa per evitare che la popolazione venga massacrata”.