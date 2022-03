Sanremo: Villa Magnolie, gestione rifiuti, disservizi prenotazioni ASL, 4 interpellanze di 'Liguria Popolare'

Plesso scolastico di Villa Magnolie, recupero costi personale e mezzi messi a disposizione per la Provincia nell’ambito ATO, aumento dei costi gestione rifiuti, disservizi nell’ambito delle prenotazioni ASL per visite specialistiche. Sono quattro argomenti al centro di altrettante interpellanze presentate dal consigliere di Liguria Popolare Andrea Artioli per essere discusse nella riunione del consiglio del 4 aprile prossimo.

Ecco le interrogazioni nel dettaglio:



“Dopo aver appreso da fonti di stampa – spiega Artioli - di un piano di investimenti milionario della Provincia per l’edilizia scolastica e premettendo che dalla sua inaugurazione oltre 10 anni fa ad oggi il plesso scolastico di Villa Magnolie non è ancora completato, interpello il Sindaco su quali iniziative intenda adottare nei confronti della Provincia di Imperia affinché si occupi finalmente anche di tale intervento”.

“Venuto a conoscenza che il Comune di Sanremo mette proprio personale e mezzi a disposizione della Provincia di Imperia per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’ATO relativo, interpello il Sindaco su quali iniziative intenda adottare nei confronti della Provincia di Imperia per recuperare i relativi costi”.

“A seguito della notizia della imminente chiusura della discarica di Collette Ozzotto con necessità di portare i rifiuti presso la discarica di Savona, con praticamente raddoppio dei costi per la cittadinanza, interpello il Sindaco su quali iniziative intenda adottare nei confronti della Provincia di Imperia per scongiurare tale aumento dei costi”.

“Premettendo che ha ricevuto segnalazione di come il servizio prenotazioni ASL per visite specialistiche (nel caso specifico visita endocrinologica) prescritta dal medico curante di famiglia fissi appuntamento, a seguito di richiesta fatta in data odierna, a metà ottobre a Albenga, con evidente assenza di servizio a favore della popolazione (dato che con tali tempi e luoghi di erogazione della prestazione non è nemmeno appropriato il termine disservizio, in un quadro oltretutto in cui il territorio è stato di fatto sguarnito del presidio ospedaliero a cominciare dal punto nascite), interpella il Sindaco per sapere quali iniziative intenda assumere, come ad esempio non votare il bilancio della ASL in sede di conferenza dei sindaci e segnalare la mancanza di servizi alla popolazione alla Autorità Giudiziaria e al Ministero competente, per assicurare la tutela della popolazione cittadina”.