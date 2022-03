Ventimiglia: il 1° maggio partirà il nuovo servizio della Teknoservice ma Egea e Docks ricorrono al Consiglio di Stato

Ieri i Sindaci del comprensorio intemelio si sono incontrati con i responsabili della Teknoservice, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto per l’affidamento della ‘Centrale Unica di Committenza’ per l’appalto per il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti, con ridotto impatto ambientale, a favore dei Comuni del bacino ventimigliese (Tra Ospedaletti e la città di confine).

I primi cittadini hanno confermato all’unisono di voler avviare il servizio il 1° maggio ma, intanto, ci sono già i ricorsi al Consiglio di Stato delle ditte escluse dal bandom, ovvero la Docks Lanterna e la Egea Ambiente. Il bando, lo ricordiamo, venne pubblicato nel novembre del 2019 con il Comune di Ventimiglia capofila, modificandolo a giugno 2020 e approvandolo a settembre scorso a favore della Teknoservice. Il tutto in una gara a cui avevano partecipato anche Egea Ambiente (autrice a sua volta di un ricorso al Tar) e la Docks Lanterna.

Il 10 febbraio scorso il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso, ma le due aziende non si sono date per vinte e sono tornate alla carica, ricorrendo appunto al Consiglio di Stato. Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si deduce: violazione e falsa applicazione delle norme, principi e delle prescrizioni dettate dall’ARERA nel metodo tariffario. Sia il Comune che Teknoservice hanno dichiarato l’irricevibilità o comunque l’inammissibilità per difetto d’interesse del ricorso: “Essendo diretto contro le previsioni della ‘lex specialis’, avrebbe dovuto essere proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione degli atti di gara”.

Secondo il Tar l’eccezione era fondata e il ricorso principale è inammissibile. Di conseguenza, sono improcedibili per difetto d’interesse il ricorso incidentale e i motivi aggiunti presentati dalla controinteressata, la quale, essendosi collocata al primo posto della graduatoria e avendo conseguito l’aggiudicazione, non trarrebbe alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile dall’esclusione delle ricorrenti principali.

L’Amministrazione di Ventimiglia, quale comune capofila, ha autorizzato la costituzione in giudizio insieme agli altri del Bacino Ventimigliese (Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona e Vallecrosia). L’incarico di rappresentare e difendere il Comune di Ventimiglia nel predetto procedimento davanti al Consiglio di Stato all’Avv. Mauro Vallerga, già legale dell’Ente nel giudizio di primo grado.

Intanto, comunque, a prescindere dai nuovi ricorsi, la ‘Centrale Unica di Committenza’ sta preparando il via al lavoro nel comprensorio intemelio e, il 1° maggio dovrebbe essere la data in cui partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata che, soprattutto in alcuni comuni della zona ventimigliese, lascia al momento molto a desiderare.