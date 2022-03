Rigenerazione urbana: approvato in Regione il progetto di recupero dell’ex cava Grimaldi a Ventimiglia

Sono state stata approvate oggi in commissione Territorio due proposte della Giunta regionale relative all’accordo di programma per la riqualificazione della ex Cava Grimaldi a Ventimiglia.

L’accordo di programma proposto dal Comune di Ventimiglia prevede il recupero del sito, con l’inserimento di un nuovo insediamento residenziale e turistico e il recupero della vegetazione della zona. Il soggetto attuatore è il Principato di Monaco, proprietario delle aree, che si impegna a realizzare una nuova scuola botanica internazionale, nella quale ci saranno un auditorium e laboratori di ricerca, un parcheggio pubblico a servizio della stessa scuola e di Villa Hanbury, un parco verde di circa 70 ettari, il recupero della rete sentieristica che unisce le diverse località e una valorizzazione di interesse archeologico e paesaggistico, attraverso il ripristino del tracciato della via romana Iulia Augusta.

“E’ un intervento di straordinaria rilevanza – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola - relativo a una zona di grande pregio e afflusso turistico verso i giardini di Villa Hanbury. Un iter cominciato nel 2019 con il Comun e di Ventimiglia nel quale Regione Liguria ha svolto e sta svolgendo ruolo importante di sostegno alle iniziative, perché il progetto rientra nelle politiche regionali di riqualificazione, messa in sicurezza e rilancio del territorio”. Dopo il passaggio in commissione è previsto nelle prossime settimane l’approvazione della Giunta regionale.