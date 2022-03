Sanremo: frattura interna al Pd dopo l’attacco a maggioranza e Cda del Casinò, Trucco “Non ne sapevo niente, non ero al corrente dell’iniziativa”

È frattura aperta all’interno del Partito Democratico sanremese. Con il comunicato stampa pubblicato ieri a firma del segretario cittadino Maurizio Caridi, i ‘dem’ matuziani hanno, di fatto, puntato il dito contro maggioranza consiliare e cda del Casinò in merito al nuovo bando per il servizio di ristorazione interno alla casa da gioco. E la secca risposta di ‘Sanremo al Centro’ non si è fatta attendere.

La spaccatura interna al partito si è consumata nelle ore immediatamente successive, quando alcuni rappresentanti del Pd locale hanno iniziato a prendere le distanze dal comunicato a firma della segreteria sostenendo di non essere stati avvisati e che si trattasse di una posizione non discussa e condivisa.

Oggi fanno rumore le parole di Giorgio Trucco, capogruppo Pd in consiglio comunale: “Non ne sapevo niente, non ero al corrente dell’iniziativa. Ora ho chiesto un incontro e voglio confrontarmi con il gruppo consigliare”.



“Non ci sentiamo contro o fuori dalla maggioranza - ribatte il segretario Caridi - memori di quanto successo con ‘Casa Serena’ ci siamo mossi per la tutela dei lavoratori, vogliamo che la maggioranza si confronti su questo tema e sull’inserimento della clausola di salvaguardia sociale. Non abbiamo mai discusso il piano industriale. Ci sarà un confronto tra organi, vogliamo la riapertura del tavolo sui due temi”.



Trucco ha quindi chiesto un incontro tra oggi e domani per fare definitiva chiarezza e comprendere le ragioni di un comunicato che, a quanto pare, sarebbe iniziativa solo di una frangia del partito. Al momento le cronache raccontano solo di una telefonata tra Caridi e Trucco, ma la resa dei conti si consumerà nell'imminente vertice tra le parti.