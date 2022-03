Sanremo: asfalti colabrodo un po' ovunque, la richiesta di sistemazione da un nostro lettore

Un nostro lettore, Ferruccio Rigoli, ci ha scritto per unirsi alle rimostranze verso la pubblica amministrazione di Sanremo, per lo stato dei manti stradali:

“Cerco di comprendere la situazione finanziaria sempre critica, ma chiedo semplicemente, come era consuetudine di fare tempo addietro, di provvedere almeno a sistemare i tratti più malridotti del manto stradale, nel quale vi sono tante e troppe buche che risultano veramente pericolose per la circolazione, specialmente per i motocicli. Come esempio basta fare il tratto iniziale di strada Senatore Ernesto Marsaglia fino al Campo Golf”.