Camporosso: raccolti 4.000 euro per il pranzo organizzato dal Pd al PalaBigauda per raccogliere fondi per l'Ucraina

Si è svolti ieri, al PalaBigauda di Camporosso, il pranzo solidale organizzato dalla federazione provinciale del Partito Democratico. Sono stati raccolti 4.000 euro.

“Siamo molto contenti della riuscita del pranzo – evidenzia il Pd - fatto per sostenere l’Ucraina e il suo popolo, vittime dell’ingiustificata invasione russa. Abbiamo pranzato con piatti della cucina ucraina e con il ricavato riusciremo ad acquistare beni di prima necessità e a organizzare un viaggio che li porterà in Ucraina e a organizzare l’arrivo in Italia di alcune persone che scappano dalla guerra”.

“Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale di Camporosso, con in testa il sindaco Gibelli, padre Faustino, parroco della chiesa di Terrasanta di Bordighera che ha organizzato la raccolta di beni e l’accoglienza dei primi profughi sul territorio e tutti coloro che hanno partecipato e anche chi si è speso in prima persona per l’organizzazione e la riuscita di questa splendida giornata”.