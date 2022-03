Dopo due anni di assenza forzata torna al Palafiori di Sanremo 'Master Expo'

Dopo due anni di stop, causa emergenza sanitaria, torna al Palafiori di Sanremo la fiera delle eccellenze nella ristorazione. Il 29 e 30 marzo si accenderanno i riflettori sulla 4ª edizione di Master Expo, una manifestazione che in genere attira moltissimi addetti ai lavori nell'ambito della ristorazione, ma anche molti appassionati di cucina tra i padiglioni della fiera.

Impossibile condensare in poche righe quello che offrirà Master Expo 2022. Possiamo solo dire che anche per questa edizione l'evento è stato organizzato da Gianfranco Mastrantuono, imprenditore con oltre 25 anni di esperienza nel mondo delle forniture alberghiere e sarà un'occasione imperdibile dove poter scoprire tutte le novità del settore, spaziando dagli arredi per interni alle soluzioni per la realizzazione di spazi in esterno, dalle attrezzature per la ristorazione professionale alle proposte e idee per la tavola, fino alle ultime novità per pasticcerie, bar, caffè e gelaterie.

L'area espositiva quest'anno accoglierà negli spazi del Palafiori oltre 70 marchi nazionali e internazionali del mondo della ristorazione e dell’hotellerie, per offrire ai visitatori dell’evento, ristoratori e albergatori provenienti da tutta la Liguria e dalla Costa Azzurra, uno sguardo sulle ultime tendenze del settore. Accanto all’area espositiva si terranno degustazioni, show cooking e barman show che animeranno i due giorni di evento per fornire una visione concreta sulle più attuali tecniche di preparazione e presentazione di piatti e bevande.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su masterexpo.it.