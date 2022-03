Successo per la prima giornata di Sanremo Book&Bike', la soddisfazione di Confesercenti

“Entusiasmante la prima giornata del Festival Book&Bike che si è svolta nella piazza centrale di Sanremo. Una buona partecipazione di visitatori, un grande attenzione degli amministratori pubblici comunali, provinciali e regionali, del nostro direttivo cittadino, presenti alla inaugurazione e durante la giornata d’avvio”. A dirlo con soddisfazione è Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti. “Due obiettivi raggiunti - aggiunge Domenico Alessi presidente cittadino - offrire un week lungo nel periodo della Classicissima Milano-Sanremo e promuovere la lettura dei libri e la nostra editoria.

Abbiamo unito lo sport e la storia della bici a Sanremo, alla cultura, in modo semplice e popolare, con gioia e divertimento. La nostra città si conferma un luogo magico, ricco di aneddoti che riportano la memoria ad anni addietro come un grande viaggio che ti resta nel cuore. La Classicissima è un grande romanzo con protagonista la nostra città, le nostre colline, le nostre vie, non solo un appuntamento sportivo. È qualcos’altro, qualcosa di più magico che i nostri occhi non riescono a vedere lucidamente”.

Confesercenti rivolge un sentito ringraziamento alla società organizzatrice della Paola Savella e a tutti gli operatori che hanno accettato questa sfida, decidendo di venire ad esporre in questa prima edizione, dandoci fiducia. “Il simbolo che abbiamo scelto per questa edizione - conclude Scibilia - è la Bici in Fiore, esposta in piazza, preparata da una fiorista locale con Fiori de chi. Ci auguriamo che il prossimo anno siano numerose le bici infiorate, legandole magari ad un concorso floreale”.