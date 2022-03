Nuova tubazione dell'acqua tra Imperia e Diano: Chiappori "Gli aumenti dei costi ci preoccupano" (Video)

Giacomo Chiappori, ex Sindaco di Diano Marina ed attuale componente del Cda di Rivieracqua ha espresso preoccupazione per i lavori previsti tra Imperia e il dianese, che dovrebbero risolvere i problemi della zona, alle prese con gravi ammanchi d’acqua, soprattutto negli ultimi periodi estivi.

L’ex primo cittadino dianese, ora membro del Cda di Rivieracqua, ha sottolineato come la crisi energetica e quella relativa al conflitto in Ucraina possano gravare pericolosamente sui lavori ma anche sulla possibilità di inserire la prima parte del tubo sotto la pista ciclabile per il nuovo Roya, in particolare sull’incompiuta.

“La preoccupazione è grande – ha detto - sia per i costi che sono aumentati, ma addirittura per la consegna dei materiali che, proprio per la grave speculazione in atto, è a rischio. La conferenza dei servizi è terminata e attendiamo solo alcuni appunti del Commissario per andare a gara. Pensavamo, attraverso alcuni ribassi, di inserire anche la prima parte del tubo da Borgo Prino a Diano e mettere anche quello della fognatura che passa a mare e che, ogni anno crea problemi. Si poteva sicuramente fare ma ora come saranno i prezzi? Il materiale ce lo consegneranno? Sicuramente non sono quesiti risolvibili solo da Rivieracqua ma ora vedremo in gara cosa accadrà e quali saranno i tempi di consegna. Non dimentichiamo che, poco tempo fa, avevamo promesso che a giugno l’acqua sarebbe arrivata nel dianese”.