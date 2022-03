Conto alla rovescia per la Milano-Sanremo: inaugurati i cartelli cicloturistici sulla mitica salita del Poggio (Foto e Video)

Sono stati presentati oggi sulla mitica salita del Poggio i cartelli cicloturistici che consentiranno agli appassionati di tutto il mondo di ripercorrere la strada dei grandi campioni del ciclismo.



La Milano-Sanremo è da sempre un appuntamento immancabile per i tanti tifosi di ciclismo che da tutto il mondo seguono la prima Classica Monumento della stagione. Per l’edizione numero 113 della Classicissima di Primavera, Regione Liguria in collaborazione con RCS Sport e con il supporto dei Comuni interessati, ha realizzato un progetto per valorizzare sia la Milano-Sanremo, sia il territorio toccato dalle corsa.

Nei cinque punti simbolo della Classica Monumento, il Poggio, Cipressa e i tre capi (Mele, Cervo e Berta) sono stati allestiti dei cartelli segnaletici, di colore marrone come quella riservata a punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico.