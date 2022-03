Ospedaletti: nessun risarcimento per la Fin.Im. per 'Baia Verde', entro il 2023 l'avvio dei nuovi lavori?

Sono state bocciate ieri, dal Tribunale di Genova, le richieste della Fin.Im. per il porto di ‘Baia Verde’ a Ospedaletti. La corte genovese, infatti, ha sancito che la società non ha diritto ad alcun risarcimento e la sentenza dà il via a una serie di procedimenti che potrebbero veder tornare al lavoro le ruspe per la costruzione del porto della città delle rose.

La conferma arriva dal Sindaco, Daniele Cimiotti, raggiante per quanto deciso dal tribunale genovese, visto che l’approdo turistico di Ospedaletti è una delle incompiute storiche e decisamente più gravi degli ultimi tempi nella nostra provincia.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha detto Cimiotti - perché si mette un punto fermo sulla storia del porto. Ora stiamo vagliando la proposta che ci è arrivata da una società e ritengo che, nel giro di qualche, giorno si darà l’avvio all’iter approvativo del progetto”.

Il primo cittadino è più cauto sulle tempistiche per l’avvio dei lavori: “Eh, saranno molto ‘italiane’ – ci ha detto sorridendo – anche se sarebbe meraviglioso assegnare i lavori entro il primo semestre del prossimo anno”.