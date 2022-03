Airole e Olivetta San Michele insieme: il PNRR per il rilancio della Val Roya attraverso una nuova rete green

Nei giorni scorsi è stata ufficialmente depositata la candidatura unitaria dei Comuni di Airole e Olivetta San Michele per la partecipazione al bando PNRR, indetto dal Ministero della Cultura e finalizzato alla riqualificazione dei Borghi storici.

Il progetto integrato, approvato dalle due amministrazioni comunali, prevede infatti una serie di interventi articolati, che trovano il loro epicentro nella rete infrastrutturale viaria green che collegherà i due paesi della Val Roya, partendo proprio dalle rispettive stazioni ferroviarie, tuttora operanti. L'importo del bando è di 2,8 milioni di euro.

“Abbiamo ritenuto necessario unire le forze, in un quadro di totale e costruttiva collaborazione - dichiarano i sindaci di Airole Maurizio Odoero e di Olivetta San Michele Adriano Biancheri – per dare un chiaro segnale di volontà di rilancio della Val Roya, e per uscire dal quadro emergenziale già messo in forte difficoltà prima dalla pandemia, poi dalla tempesta Alex. Occorre infatti puntare su una visione rinnovata di ridefinizione della nostra offerta territoriale e turistica, partendo dai valori connaturati e insiti nei nostri Borghi”.

Il progetto integrato, elaborato dall’Arch. Massimo Salsi, con il supporto dei tecnici comunali geom. Mauro Fantino e geom. Ivano Frontero, prevede un budget complessivo di spesa di circa 2 milioni di euro per la realizzazione di una serie di interventi aventi una visione unitaria di sviluppo sostenibile della Val Roya in piena attuazione degli obiettivi tracciati da Agenda 2030.

Il primo intervento riguarda la creazione di una rete infrastrutturale viaria green che colleghi Airole ad Olivetta partendo dalle loro stazioni ferroviarie. Comprende la creazione di un’apposita monorotaia tra Airole e Case Fasceo, la realizzazione della pista ciclabile di montagna e un nuovo parco fotovoltaico.

Il secondo intervento è volto alle attività di miglioramento delle condizioni di vita delle fasce sociali più deboli, attraverso la creazione dello spaccio multiservizio di Olivetta e del servizio del ‘Maggiordomo di Comunità’ per i Comuni di Airole ed Olivetta.

Il terzo concerne la promozione e la valorizzazione della cultura occitana. Non ci si deve dimenticare infatti che Olivetta San Michele è l’unico Comune occitano presente in tutta la Liguria, e che tale specificità merita una particolare tutela e valorizzazione. Di conseguenza le iniziative come il museo della Cultura Occitana e l’Olivetta Occitan Festival rappresentano due punti fermi occorrenti per una doverosa valorizzazione di questa peculiarità.

Il quarto intervento si sofferma sulla promozione dei prodotti agricoli e del turismo enogastronomico e naturalistico. All’interno di tale sezione figurano le attività relative al Parco agricolo di Case Fasceo (regolamento, possibilità di accesso e incentivi), alla strada di prodotto (vino, lavanda, olio e zafferano) e alla riserva di Pesca del Torrente Bevera.

Il quinto e ultimo intervento è interamente dedicato alla salvaguardia ambientale ed ecologica del territorio. Le attività e opere si svilupperanno mediante il presidio ambientale generato dal recupero del territorio e le opere di compensazione ecologico ambientali previste parallelamente alla realizzazione del progetto.

“Entrambi i Consigli Comunali - concludono i Sindaci di Airole e Olivetta San Michele – hanno approvato all’unanimità la convenzione che disciplina questo importante e ambizioso progetto integrato, perché riteniamo fondamentale l’unità di intenti per la ripresa della Val Roya, anche attraverso risorse straordinarie come ad esempio quelle fornite dal PNRR. Siamo consapevoli che sono numerose le candidature presentate entro il termine del 15 marzo 2022. Ma proprio in ragione del fatto che ci troviamo nel cuore di un’area di frontiera internazionale che vede coinvolta la Liguria di ponente con la Francia - Region Sud (Comuni di Sospel e Breil-sur-Roya), lungo la viabilità di collegamento con la Provincia di Cuneo, anche attraverso la ‘Ferrovia delle meraviglie’, auspichiamo un riscontro favorevole ai fini dell’avvio di questi interventi fondamentali per il rilancio del nostro territorio”.