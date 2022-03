Taggia per l'emergenza profughi: Comune attiva il COC e vara aiuti per i bambini

A Taggia scattano le prime misure di sostegno ai profughi ucraini che stanno arrivando sul territorio. Il sindaco Mario Conio ha deciso di attivare il COC, Centro Operativo Comunale, per la gestione dell'emergenza. La prima riunione operativa si è svolta ieri e sarà ripetuta, per il momento, a cadenza settimanale.

Il Comune ha già messo a disposizione gli unici immobili al patrimonio convertibili in alloggi con posti letto. Al momento non sono ancora stati usati per l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra. L'ufficio servizi sociali e in particolare l'assessore Maurizio Negroni stanno seguendo l'evoluzione sul fronte arrivi. Sono allo studio alcune misure di aiuto e gestione. La prima è stata approvata ieri dalla giunta: mensa gratuita per i bambini ucraini che verranno integrati nelle scuole del territorio comunale.

Oltre a questo è in corso di definizione un vademecum per aiutare la popolazione ucraina sulle pratiche da effettuare, una volta arrivati in Italia. Il documento verrà messo in rete e distribuito nei principali centri e punti di ritrovo.

L'obiettivo attraverso questa iniziativa è di garantire una informazione che sia il più possibile, chiara, semplice e di immediata comprensione ma soprattutto univoca e corretta. Una misura studiata a fronte del fatto che oggi non c'è un solo canale per l'arrivo dei profughi in Italia: si va dai corridoi d'arrivo coordinati dalla Prefettura, passando per le associazioni e privati, fino agli arrivi in autonomia.

A Taggia oggi sono presenti 35 ucraini che vivono in città già da diverso tempo, non è da escludere quindi che possano esserci numerosi arrivi nelle prossime settimane. Il COC servirà proprio a valutare l'evoluzione dell'emergenza profughi e analizzare le migliori modalità di intervento in base alle necessità che si presenteranno da qui fino a quando ce ne sarà bisogno.