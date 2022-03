Sanremo: il Ristorante Ulisse cambia e si trasforma in un moderno Food & Wine

Riaprirà domani con una nuova formula il Ristorante Ulisse, una delle mete più frequentate dagli amanti della buona cucina. Il locale che vanta una lunga storia sempre in equilibrio fra tradizione e innovazione, si trova in una posizione unica con una straordinaria vista sul golfo di Sanremo.

Dopo aver resistito alla crisi pandemica che ha colpito duramente il settore della ristorazione ed alla tentazione di cedere l’attività, lo chef Fabio Lelli con coraggio ha deciso di cimentarsi in una nuova sfida. “Boh! By Ulisse” è il nome del nuovo locale che offrirà deliziosi piatti e ottimi vini tutte le sere a partire dalle ore 18.00 con chiusura la domenica.

L’interno è stato completamente rinnovato in chiave moderna con nuove carte da parati e tendaggi, tavolini in ferro e marmo e con una illuminazione più adatta alla nuova filosofia del locale: un moderno food & wine.

l nome scelto “Boh!”, esprime incredulità e stupore, sensazioni che proveranno molti clienti affezionati che non troveranno più in carta i piatti più famosi del ristorante. Ma si potranno consolare con le nuove proposte gourmet che sono sempre di altissimo livello.

Sparito il menù degustazione, in carta in primis piatti di pesce, alcuni appartengono alla tradizione del locale come il Polpo con i fagioli, il Brandacujun, la Capesante con il pistacchio o la zucca, i Calamari grigliati e i prelibati Gamberi in pasta Kadaif. Fra i piatti regna la semplicità della carne battuta, del vitello tonnato e il Rost Beef.

Fra i primi, sempre fatti in casa: pasta al forno, crepes e gnocchi hanno preso il posto delle celebri Penne alla Ulisse, risotto e tagliolini allo scoglio. Nuove e interessanti le proposte “Né carne né pesce”, preparazioni ricercate con prodotti di prima qualità e rivolte in particolare alla clientela vegetariana in costante aumento.

Presente anche una insalatona che può essere fornita anche in versione vegana.

La carta dei vini è rimasta quasi identica a quella precedente, che era già molto ampia e in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Nella nuova formula aumentano il numero dei vini serviti a calice e delle mezze bottiglie. Presenti in carta anche delle birre artigianali. I prezzi sono complessivamente corretti e con un onesto ricarico.

Il servizio in sala si annuncia impeccabile e preciso come quello della precedente gestione.

Il Ristorante Ulisse è inserito fra i Ristoranti della Tavolozza e si trova a Sanremo in via Padre Semeria, 620. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 0184.670338. Dispone di una pagina facebook e di un sito internet aggiornato costantemente.