Lucinasco: sabato prossimo tornano le escursioni di 'Pillole di Natura e Storia'

Le escursioni di 'Pillole di Natura e Storia' tornato sabato prossimo con la passeggiata a Lucinasco, bel borgo medioevale sulla sponda destra del torrente Impero che domina la valle e la valle del Maro, circondato da ulivi e nella parte più alta da boschi di lecci e di castagni.

Il ritrovo è fissato per le ore 13 di fronte al cimitero del borgo di San Lazzaro Reale da dove superato il ponte di stile romanico inizia la salita per il paese, dove potremo visitare il Museo di Arte Sacra con il gruppo ligneo rappresentante la passione di Cristo, la casa contadina e il frantoio. Continuando la passeggiata si raggiunge il laghetto dove è ubicata la chiesa di Santo Stefano che potremo visitare.

Al ritorno in paese al frantoio di Cristina Armato ci sarà una degustazione dell’olio taggiasco e la visita di un uliveto. Sono raccomandate le scarpe con buona suola, i bastoncini da trekking, e un abbigliamento adatto alla stagione preferibilmente a 'cipolla'. Sono 7 km. con un giro a semi anello con 350 m. di dislivello. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere o chiamare Marina Caramellino – guida AIGAE – al 337.1066940 oppure via email marina.caramellino@gmail.com