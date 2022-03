I Carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato due persone, nell’ambito di un servizio ad ampio raggio nella nostra provincia.

Gli arresti sono stati messi a segno in due episodi differenti, ma entrambi a Sanremo. Uno ha visto il fermo di una persona per evasione dagli arresti domiciliari mentre l’altro per tentato furto in un campeggio.

I responsabili sono stati, rispettivamente, trasferito in carcere e sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Imperia.