Imperia: stipendi non completamente pagati dalla Reses, 50 lavoratori si sono rivolti a un legale della UIL

"Una cinquantina di lavoratori si sono rivolti al nostro legale, l'Avv. Fonte Luca per tutelare i propri diritti, nei riguardi dei datori di lavoro e della committente, sperando di ottenere, finalmente, i soldi duramente guadagnati senza aver mai fatto venir meno la propria professionalità nei riguardi dei meno fortunati".

Questo quanto annunciato dalla UIL FPL Ponente Ligure in merito alle posizioni dei lavoratori impiegati nell’appalto per la gestione dei servizi socio sanitari e generali della Fondazione Isah. "Nell’arco dell’ultimo anno, si sono succedute diverse cooperative nella gestione dei relativi servizi, due delle quali, in particolare “Residenze Riabilitative” ed “Il Ponte”, facenti parte dello stesso consorzio “RESES - Residenze Sociali e Sanitarie”, hanno avuto difficoltà nei pagamenti degli stipendi e delle competenze dei dipendenti impiegati presso le strutture e servizi appartenenti/gestite dalla Fondazione ISAH" - rimarcano dal sindacato.



"La fondazione, quale coobbligato solidale, per evitare l’interruzione dei servizi offerti, si è dovuta sostituire nei pagamenti per i periodi che vanno da giugno 2021 a settembre 2021. - spiegano dalla Uil - Nonostante Fondazione Isah abbia corrisposto una parte degli stipendi, (utilizzando lo strumento della delegazione di pagamento) i lavoratori in questione, che attendono da settembre, ad oggi, non hanno percepito da nessun soggetto coobbligato il saldo di quanto gli era dovuto".



"In tutta risposta, è stato proposto da “RESES” un presunto accordo risolutivo vantaggioso che, per le modalità di tempistica dei pagamenti e delle relative garanzie di adempimento, per la UIL FPL risulta del tutto irricevibile. La UIL FPL Ponente Ligure, auspica che si trovi presto un lieto fine a questa incresciosa situazione che coinvolge più soggetti che di nome e di fatto si occupano di fini nobili" - concludono dal sindacato.