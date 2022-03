Ventimiglia: messa in sicurezza della scuole, nuovi lavori alla scuola di Nervia per oltre 130mila euro

Nuovi lavori per la messa in sicurezza delle scuole di Ventimiglia. Li ha annunciati il sindaco Scullino, insieme agli Assessori ai Servizi Educativi Eleonora Palmero e ai lavori pubblici Gianni Ascheri evidenziando come sia il turno della scuola di Nervia.

Sono stati appaltati gli interventi per l’adeguamento energetico e per la messa in sicurezza del plesso scolastico di Nervia, sede della scuola elementare e materna ‘Cavour’, per un importo di 130.000 euro. Gli interventi principali sono sulle finestre, ma non solo.

Oltre agli infissi, infatti, i lavori riguardano le uscite di emergenza che risultano allo stato attuale non più funzionali o non collocate nei punti definiti dal piano di evacuazione del plesso scolastico. Ma ci sono altri interventi tra finestre e porte.

“Stiamo intervenendo sulle diverse scuole del territorio – ha detto il Sindaco Scullino - pensando innanzitutto alla messa in sicurezza. Dopo aver appaltato la realizzazione della nuova scuola della città alta (costo circa 5 milioni, metà coperto con contributi dello Stato) e aver ottenuto 1,8 milioni per la messa in sicurezza sismica della Scuola Biancheri (spesa complessiva 2,8 milioni con un milione a carico del bilancio comunale) abbiamo anche progettato, a livello esecutivo, la messa in sicurezza sismica della scuola di Nervia. Speriamo di entrare in graduatoria per i 2,5 milioni circa necessari e ottenere dal ministero e dalla Regione il contributo”.

Solo di interventi sulle finestre e tetti delle scuole è stato speso oltre un milione di euro in due anni, grazie ai diversi contributi conquistati grazie a pianificazione, programmazione e coordinamento. Con una punta di ironia, concludono gli amministratori ventimigliesi "Seguiranno tante inaugurazioni e selfie: se si fanno vuol dire che si è realizzato qualcosa per i cittadini. Se non ci sono inaugurazioni vuol dire che non si è realizzato nulla!"