Bordighera, 25 gli iscritti al corso per brevetto da bagnino

Sono 25 gli iscritti al corso gratuito per brevetto assistente bagnanti MIP (Mare, Acque Interne e Piscina) promosso da Confartigianato Imperia in collaborazione con Synergie Italia, persone già in formazione per rispondere tempestivamente alla grave carenza di bagnini che quest'anno interessa la stagione balneare provinciale.

Il percorso, della durata di 100 ore, che si svolgono presso la spiaggia Lido Mediterranea di Bordighera e presso la piscina del Palasport di Bordighera, prepara figure qualificate per stabilimenti balneari, hotel, resort e piscine del territorio. Il docente è Raffaele Droghetti (Presidente dell’Associazione Sportiva dilettantistica in Acqua).

Il brevetto verrà rilasciato dalla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).