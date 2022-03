Oggi è la 'Giornata nazionale del Paesaggio': Confesercenti "Dedicata a tutte le strutture della nostra provincia"

Si celebra oggi la ‘Giornata nazionale del Paesaggio’, istituita con l’obiettivo di “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle Amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private”.

La giornata vuole risaltare la qualità del paesaggio e della vita delle comunità locali, immagini, luoghi, siti, capaci di testimoniare le potenzialità del Patrimonio culturale del nostro Paese .

Confesercenti partecipa ogni giorno con le proprie quotidiane attività per la creazione di economie sostenibili e la diffusione e la divulgazione di valori etici e culturali: “Il turismo, il commercio capaci di conservare le nostre tradizioni attraverso realtà umane e strutture a volte storiche a volte reinventate, rigenerate, molto spesso gioielli di architettura e di modernità. Dedichiamo la giornata alle nostre botteghe colorate, le nostre trattorie, i nostri bar, ristoranti, enoteche, i fruttivendoli, salumerie, panetterie, pescherie, diverse tra loro, che riempiono i nostri borghi, illuminano con le loro vetrine accese le nostre vie”.

“La dedichiamo ai nostri alberghi, b&b, agriturismo, baite, campeggi, pensioni o affitta camere, la dedichiamo a tutte le strutture turistico-ricettive che ogni giorno permettono di ospitare quel patrimonio magnifico che sono i turisti in giro per ammirare il nostro magnifico patrimonio paesaggistico e culturale. Siamo con orgoglio, una delle colonne di questo grande Paesaggio Italiano, conosciuto in tutto il mondo”.

Dietro ad ogni struttura, nei mille angoli dello stivale, possiamo trovare un sorriso, costruito con fatica, sacrifici, sorrisi di uomini e donne capaci di formare un grande puzzle con l’immagine di questa meravigliosa Italia. Confesercenti è orgogliosa di rappresentare ogni giorno una parte importante di questo paesaggio e di contribuire alla sua salvaguardia e ad un’attenta valorizzazione.