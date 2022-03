Vallecrosia: Veronica Rudian, la pianista che arriva dalla luna, in concerto domenica alla sala polivalente del comune

Domenica prossima, 13 marzo, presso la sala polivalente del comune di Vallecrosia, dalle ore 16.30, la pianista Veronica Rudian terrà un concerto.

Veronica Rudian è una musicista, compositrice e poetessa. Determinare quando, e in che modo, il pianoforte sia entrato nella sua vita è impossibile. Nessuno è ancora riuscito a comprendere come potesse, dopo un solo ascolto, suonare qualunque cosa. I suoi genitori raccontano che ad orecchio ascoltando gli 883, con una pianolina giocattolo, dalla sua stanza cominciò a suonare come se le note fossero già dentro di lei e aspettassero solo l’occasione di venire fuori. Da quel momento, niente e nessuno ha potuto arginare quella passione manifestata dalla piccola Rudian.

Per lei la musica è l’esperanto del mondo, una lingua universale che riesce ad abbattere qualunque barriera. A guardarla, esile e delicata, si immagina che sia una pianista “tradizionale”. Ma lei stupisce per la forza, l’energia con la quale travolge e trascina il suo pubblico. Il suo è “un magico mondo” come quello di “Amèlie“, un mondo parallelo dove la musica regna sovrana. Veronica è nata a Bordighera, sulla costa ligure, e col mare ha un legame speciale come con la notte che è fautrice di sogni e meditazione che alimentano la sua fervida creatività compositiva. Un sorriso e uno sguardo, il suo, che sembrano appartenere ad un altro pianeta: positiva per natura, spera e desidera lasciare il segno con la sua musica, che è per tutti.