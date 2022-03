Ventimiglia: bando per i campi da tennis, dure accuse del locale Tennis Club all'Amministrazione comunale

Il Tennis Club Ventimiglia ha partecipato ad un bando indetto dall’Amministrazione Comunale presentando un progetto completo ed esaustivo di tutto ciò che era previsto nel bando stesso, con un investimento totale di ben 700.000 euro, da realizzare sulla superficie dell’attuale struttura del Tennis e della ex bocciofila adiacente.

Il progetto era piaciuto all’Amministrazione Comunale la quale, in base a quanto stabilito nel bando, formalizzò l’affidamento temporaneo della struttura, in seguito revocato. La revoca non arrivò per mancanza di requisiti ma, dal punto di vista formale, per la mancanza di un DURC regolare per il quale, però, dapprima il Comune chiese la regolarizzazione per poi, avuta evidenza che tale regolarizzazione era in corso, ritenerla comunque insufficiente.

“Il nostro progetto fu ritenuto talmente valido – evidenzia il Tc ventimigliese - che l’Amministrazione Comunale lo presentò in ben due occasioni pubbliche, come progetto per valorizzare la zona sportiva di Peglia, facendolo suo, senza naturalmente richiedere l’autorizzazione a colui che ne deteneva la proprietà intellettuale del progetto, cioè il TCV. Non certo una procedura corretta. Prima della consegna delle chiavi avvenuta il 10 gennaio scorso, abbiamo una proroga tecnica provvisoria alla prosecuzione della propria attività (avendo nel mentre regolarizzato il DURC, ritenuto indispensabile a tal pro dal Comune) e successivamente esclusivamente di concedere la possibilità al nostro Istruttore Federale di proseguire l’attività della scuola per i 40 bambini iscritti fino all’elaborazione di un futuro bando per l’affidamento della struttura. Bando che aveva come oggetto la messa in sicurezza”.

Da allora nessuna risposta né riguardo alla proroga temporanea, né alla scuola dei bambini, né riguardo al futuro bando: “Differentemente da quanto dichiarato dall’assessore allo sport il nostro sodalizio non ha mai ricevuto risposte alle proprie istanze. Quindi l’Amministrazione è dell’idea di assegnare provvisoriamente i 3 campi da gioco esistenti al Ventimiglia Calcio, in quanto provvisti di spogliatoi funzionanti. Quei campi sono utilizzabili solo e soltanto perché rimessi in ordine dopo l’alluvione dell’ottobre 2020 grazie all’abnegazione dei soci e simpatizzanti senza nessun aiuto da parte dell’Amministrazione. Il TC Ventimiglia ha gestito la struttura dal giorno successivo l’alluvione permettendo agli sportivi di utilizzare gli spogliatoi e relative docce maschili e femminili approntando un sistema solare di riscaldamento acqua: ha fatto ciò grazie ad un fido bancario”.

“Abbiamo subìto oltre 90.000 Euro di danni dall’alluvione ed in tutto ciò siamo stati poi buttati fuori. Fino all’ultimo giorno abbiamo dato alla scuola tennis ed ai fruitori dei campi l’uso degli spogliatoi e delle docce (maschili e femminili, in ambienti separati). Ora è stata pubblicata la delibera di Giunta con la quale si prevede che una società sportiva prenda in carico i campi ‘assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tre campi nonché la disponibilità di spogliatoi e servizi’: cosa che solo il calcio può fare oggi ma che la nostra associazione ha fatto proprio fino a ieri. Sarebbe bastato che il Comune non ci avesse buttato fuori per garantire la continuità dei servizi”.

“Sono incomprensibili i provvedimenti adottati dall'Amministrazione – termina il TC Ventimiglia - se non quello di volerci estromettere ad ogni costo dalla gestione dell'impianto sportivo. Operazione riuscita ma i soci e le loro famiglie non dimenticheranno perché si stanno ancora chiedendo il perché di questo trattamento nei nostri confronti?”