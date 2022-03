Guerra in Ucraina: non solo caro benzina ma anche razionamento dell'olio di semi nei supermercati

I primi effetti della guerra in Ucraina sono più che tangibili con gli aumenti a dismisura su tantissimi prodotti a partire dalla benzina, come evidenziato in un altro nostro articolo.

Ma, nei supermercati della nostra provincia come in tutta Italia, è scattato addirittura il razionamento dell’olio di semi, importato in particolare dalle zone ora colpite dal conflitto.

Proprio per questo nelle rivendite sono comparsi i primi cartelli in cui viene evidenziato come la vendita sia ridotta per ogni singolo cliente.