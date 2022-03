Costarainera: campo sportivo nel degrado e area giochi chiusa, interrogazione di tre Consiglieri (Foto)

I consiglieri del gruppo ‘Uniti per Costarainera’ per Costarainera hanno presentato un’interpellanza al Sindaco del piccolo centro rivierasco, in relazione ai problemi del campo sportivo.

Dai sopralluoghi effettuati in tempi diversi, la struttura del campo sportivo è apparsa infatti in uno stato di semiabbandono, con bottigliette vuote di acqua disseminate all'interno del campo da gioco, ma anche vetri rotti e quant'altro. Il campo di calcetto è chiuso e non accessibile ai possibili frequentatori, senza indicazione in merito alla procedura per la richiesta di un suo utilizzo. Infine anche l'area giochi dedicata ai bambini, che è accessibile solamente da un lato mentre l'altro accesso è chiuso con un cancello.

I Consiglieri chiedono quali siano le intenzioni dell'Amministrazione in merito all'apertura della struttura e se si intende procedere alla gestione della stessa, direttamente o tramite affidamento a terzi, per garantire la manutenzione e la pulizia dell'area e rendere la struttura stessa fruibile alla collettività.

Chiedono anche un regolamento per l'utilizzo delle aree da gioco, riservando ai ragazzi del paese l'uso degli impianti, a prescindere dalla gestione. Ma anche se esistono iniziative e manifestazioni culturali-sportive in programma per il 2022 e l’intenzione di aumentare la potenza dell'energia elettrica (dopo la determina del 2 marzo scorso) per l'effettuazione delle manifestazioni in programma per l'anno in corso.

I Consiglieri chiedono anche di rendere accessibile l'area giochi dedicata ai bambini da entrambi i lati, per aumentarne la sicurezza in caso di pericolo e via di fuga, verificando anche l'integrità e la sicurezza dei giochi stessi.