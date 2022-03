Confcommercio di Imperia chiede al Comune la proroga per l’occupazione del suolo pubblico fino al 2023

Il Presidente Confcommercio Città di Imperia Marco Gorlero ha inviato una lettera all’assessore al Commercio del Comune Gianmarco Oneglio, per chiedere la proroga dell’occupazione del suolo pubblico.

Sottolinea il presidente Marco Gorlero: “Poiché in sede di conversione è stato introdotto un articolo che proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 le misure di semplificazione in materia edilizia a favore dei pubblici esercizi, abbiamo chiesto al Comune di Imperia che venga prorogata la procedura semplificata di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse. Considerato che le aziende, a causa del lungo periodo dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, hanno subito una grave perdita economica, questo provvedimento risulta necessario ed importante per agevolare la loro ripartenza e garantire un nuovo incremento del lavoro. La nostra richiesta è riferita all’applicazione della proroga fino all’anno 2023”.