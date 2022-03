Muretti a secco: interpellanza del Consigliere Ioculano sul cambiamento dei criteri del bando

Il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato oggi un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i motivi che quest’anno hanno determinato il cambiamento dei criteri del bando ‘muretti a secco’ legato al PSR 2014-2022. Il consigliere ha sottolineato che i bandi degli anni precedenti presentavano importi maggiori per metro quadro per realizzare i muretti e condizioni più utili per chi ha un'attività economica correlata con la misura.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha spiegato che il livello di sostegno garantito è comunque un incentivo sufficiente a determinare la presentazione di un numero elevato di domande. Inoltre la diminuzione ottiene un effetto ambientale superiore permettendo, con lo stesso budget, il recupero di un numero maggiore di muretti a secco. Piana ha poi aggiunto che, trattandosi di una misura ambientale, una selezione basata sul tipo di soggetto non è pertinente e che altre misure sono riservate alle imprese agricole.