Un incidente ferroviario avvenuto ad un passaggio a livello di Mentone, sta bloccando la strada ferrata dall’Italia alla Francia in entrambi i sensi.

Al momento non si conoscono le cause precise dell’incidente, probabilmente per l’investimento di una persone sui binari. Problemi logistici, ovviamente, per i frontalieri al rientro in Italia e per chi, da Ventimiglia si stava recando oltre confine.