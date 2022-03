8 marzo, più che festa un momento di riflessione: le scuole della provincia hanno incontrato il Pm Francesca Buganè Pedretti

La ‘Festa della donna’ è una giornata in cui si devono ricordare tanti momenti importanti per le conquiste fatte dalle donne, seppur in una giornata diversa dal solito, tenuto contro degli ultimi avvenimenti relativi alla guerra in Ucraina.

Uno dei tanti appuntamenti è quello organizzato da ‘Libera’ della provincia di Imperia, che ha ospitato il Pm della Procura di Imperia, Francesca Buganè Pedretti, sul tema ‘Una giovane donna magistrato ci spiega come e perchè la lotta alla violenza di genere si può fare’. La Dott.ssa Buganè Pedretti ha 33 anni e svolge il suo lavoro a Imperia.

Libera ha organizzato l’incontro via web, in modo da consentire il collegamento di moltissime scuole della nostra provincia, dalle quali gli alunni hanno potuto rivolgere le loro domande al Pm imperiese.

“Quello di oggi è un obiettivo importante, anche se è difficile parlare di ‘festa’. Dobbiamo pensare al momento attuale ma anche a quello che abbiamo vissuto in passato. Perché sono qui a parlarvi? Perché la Magistratura ha bisogno anche di voi – ha detto ai giovani delle scuole collegate – ma anche perché voi avete bisogno di noi. Abbiamo deciso di parlare di ‘violenza di genere’ e non solo della ‘Festa della donna’. Ma cosa si festeggia? Più correttamente dovremmo dire che è la giornata dei diritti della donna, per festeggiare si i diritti conquistati. Oggi siamo qui per parlare delle lotte che devono essere portate avanti, prendendo consapevolezza della situazione attuale e di quella che è stata la precedente”.

Il Pm ha spiegato ai giovani cosa è la ‘violenza di genere’, parlando degli abusi che vengono perpetrati da partner, mariti, fidanzati e non solo. “Siete in una fascia di età – ha detto la Dott.ssa Buganè Pedretti agli studenti - in cui potete scegliere, ovvero che tipo di donna o uomo essere. Adesso e in futuro. Ma la ‘violenza di genere’ la combattete proprio ora, visto che la vostra è una fascia di età tra le più esposte. Adesso potete decidere chi volete essere in futuro e anche quale tipo di persona volete al vostro fianco”.

Il magistrato ha anche consigliato agli studenti di rivolgersi alle forze dell’ordine e agli insegnanti, oltre che ai genitori: “E’ importante farlo – ha concluso – perché troverete persone vicine e anche preparate su argomenti importanti come questo. Dovete lottare per la vostra libertà e per il rispetto che le persone vi devono”.

Al termine la Dott.ssa Buganè Pedretti ha risposto alle domande dei ragazzi, che hanno svariato su diversio argomenti, alcuni dei quali legati anche all’ambito dell’omosessualità.