Imperia: giovedì manifestazione per la pace a Borgo Peri, "Un momento di silenzio colorato"

Giovedì, a Imperia, a Borgo Peri, dalle 17.30 si terrà una manifestazione per la pace. L’iniziativa è organizzata dall'antenna di Imperia in collaborazione con Ag@.

“I nostri peggiori timori si sono avverati. Dopo settimane di escalation, l’invasione russa rischia di produrre le più terribili conseguenze per i diritti umani e per la vita delle persone”, ha dichiarato Agnès Callamard, Segretaria generale di Amnesty International - citano gli organizzatori - Abbiamo scelto di far "rumore" con il silenzio, la pace e la luce. Le cittadine e i cittadini sono invitate/i a partecipare in un momento di silenzio "colorato" dalle bandiere di pace e da ogni oggetto e vestito giallo per orientare il faro sui diritti umani ricordando l'importanza per la dignità e l'integrità umana”.