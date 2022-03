Festa della Donna, Regione Liguria, domani tour dell’assessore alle pari opportunità Simona Ferro con ‘Un caffè per le donne’

Domani, martedì 8 marzo, in occasione della Festa Internazionale della Donna, l’assessore regionale alle Pari Opportunità, Simona Ferro visiterà le quattro province liguri per “Un Caffè per le Donne”. Un’opportunità per confrontarsi con istituzioni e cittadini sul tema della parità di genere per presentare le possibilità derivanti dal PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza).

Il primo appuntamento è previsto alle 9.15 a Imperia presso il Caffè Piccardo di Piazza Dante; seguirà alle 11.15 l’incontro al Bar Besio di Piazza Mameli a Savona; successivamente alle 13.15 a Genova presso il Bar la Superba di Piazza De Ferrari e per finire alle 15.45 alla Spezia al Caffè Crastan di piazza Mentana.

Il tour si concluderà alle 18 al Carlo Felice per la serata dedicata alle donne.