Quali sono gli errori più comuni nella skin care?

La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, quello che più di ogni altro viene esposto a fattori esterni come inquinamento, raggi solari o altro. Tutti questi fattori possono a lungo andare rovinare la pelle rendendola troppo secca, troppo grassa o troppo sensibile.

La skin routine ha proprio lo scopo di aiutare la pelle a mantenere il suo giusto equilibrio, a favorire il ricambio cellulare e ad eliminare ogni residuo di sporco che potrebbe ostruire i pori e dare origine ad alcuni problemi dermatologici. Su Cosmetici Salute possiamo trovare tanti utili consigli per avere sempre una pelle fresca, idratata ed in buona salute.

Scopriamo assieme quali sono alcuni degli errori più comuni quando si parla di skin routine.

Usare prodotti troppo aggressivi

Prima di iniziare ad utilizzare un detergente o una crema, sarebbe buona norma capire che tipo di pelle dobbiamo trattare. Applicare dei prodotti sbagliati potrebbe esacerbare la situazione irritando inutilmente la pelle e provocando sfoghi che ci metteranno un po' a passare.

Sbagliare l’ordine di utilizzo dei prodotti

Può sembrare una banalità, ma anche sbagliare l’ordine in cui devono essere utilizzati i prodotti per la beauty routine deve essere ben preciso. Alcune, ad esempio, applicano prima la crema per il viso e poi il siero specifico. In questo caso l’effetto del siero sarà praticamente nullo. Esso va infatti applicato subito dopo la detersione e serve a preparare l’epidermide ad assorbire meglio la crema e le sue sostanze nutritive.

Non utilizzare la crema solare

I raggi ultravioletti contribuiscono a velocizzare il processo di invecchiamento della pelle, come anche la comparsa delle antiestetiche macchie della pelle. Utilizzare una crema solare prima di uscire di casa nelle giornate più soleggiate è un’ottima azione preventiva.

Schiacciare brufoli e punti neri

In presenza di una pelle acneica la tendenza è quella di schiacciare continuamente i brufoli o i punti neri. Queste azioni, però, favoriscono la proliferazione batterica e possono provocare dermatiti difficili da combattere, accompagnate dall’insorgere di cicatrici che potrebbero impiegare anche mesi per passare del tutto. La soluzione migliore è quella di consultare un dermatologo e detergere il viso con i prodotti da lui indicati.

Lasciare residui di trucco durante la notte

Le salviettine struccanti sono un ottimo aiuto per eliminare le tracce di make-up prima di addormentarci. Ma limitarsi a passare sul viso più volte le salvettine non è sufficiente. Il loro scopo principale è infatti quello di dissolvere il trucco per poi rimuoverlo facilmente con dell’acqua in abbondanza.

Esfoliazione aggressiva

L’esfoliante è molto importante nella skin routine perché elimina le cellule morte e va in profondità nell’eliminare ogni traccia di make up o di sostanza inquinante.

Alcune tendono però ad essere troppo scrupolose ed utilizzano l’esfoliante troppo spesso, anche più volte durante la settimana, sfregando eccessivamente la pelle o utilizzando un esfoliante per il corpo per pulire il viso.

Pratichiamo l’esfoliazione una sola volta alla settimana e scegliamo uno scrub per il corpo o per il viso a seconda dell’utilizzo che andremo a fare. Lo scrub per il corpo ha infatti dei granuli più spessi rispetto a quello per il viso.