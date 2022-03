Cosa possiamo fare per riposare meglio la notte?

A tutti noi può capitare di trascorrere delle notti insonni. In alcuni periodi in cui siamo maggiormente sotto pressione potremmo sentirci stanchi morti ma avere difficoltà nel prendere sonno o svegliarci continuamente durante la notte.

Un tale stato prolungato potrebbe comportare altri problemi di salute, e per questo è importante capire al più presto quali possono essere le cause alla base dei nostri disturbi del sonno. In questo articolo ne menzioneremo alcune e vedremo quali rimedi possiamo prendere per iniziare a riposare meglio durante la notte.

Giusta condizioni della stanza

Assicuriamoci che la stanza sia abbastanza buia abbassando del tutto le tapparelle e, se questo non è possibile, montiamo dei tendaggi sufficientemente pesanti e scuri.

Che dire della temperatura? Ricordiamo che gli estremi non sono mai buoni e che una stanza troppo calda non favorisce il sonno ma finirà per disturbarlo. I rumori provenienti dall’esterno possono essere limitati con degli infissi di buona qualità.

Utilizzo dei dispositivi elettronici

Si è sentito molto parlare della luce blu prodotta dai dispositivi elettronici. Questa va a bloccare la produzione di melatonina, l’ormone responsabili dei cicli circadiani. In parole povere mantiene il cervello in uno stato di allerta, e sarà pertanto difficile riuscire a rilassarsi.

Le onde elettromagnetiche prodotte sono un altro problema provocato dai dispositivi elettronici che impediscono il sonno profondo, soprattutto quando lasciamo il nostro dispositivo sotto carica ad una distanza troppo ravvicinata con la nostra testa.

Integratori naturali

Per far fronte ad alcuni periodi di stress particolari potremmo ricorrere ad alcuni integratori specifici dalle comprovate proprietà rilassanti, come quelle a base di Melissa e Valeriana. Oltre alle piante rilassanti, alcuni integratori contengono una percentuale di melatonina, che come abbiamo già accennato, gioca un ruolo importante nel regolare il ciclo naturale del sonno. Su Integratori Salute possiamo trovare alcuni tra i migliori integratori per il sonno in circolazione.

Pratiche di rilassamento

Grazie alla meditazione o all’ascolto di musica rilassante prima di andare a dormire molti riescono a preparare la mente per il sonno, liberandola da pensieri negativi o stressanti.

Andare a letto solo per dormire

Alcuni hanno l’abitudine di mangiare a letto, di lavorare al computer o di vedere la televisione sdraiati a letto. Tutte queste cose, però, non aiutano, in quanto il nostro cervello non mette in relazione il letto con la necessità di rilassarsi per andare a dormire.

Stiamo attenti al contenuto dei film che vediamo o dei libri che leggiamo prima di andare a dormire. Evitiamo quelli troppo adrenalinici che non farebbero altro che mettere in allerta il nostro cervello e disturbare il sonno.

Cena leggera

Che dire di quello che mangiamo prima di andare a letto? Oltre a non esagerare con le quantità, evitiamo gli alimenti che sappiamo essere difficili da digerire. Teniamo sotto controllo il consumo di bevande alcoliche e di caffè. L’ideale sarebbe terminare la cena almeno tre ore prima di andare a letto.

Seguendo questi pratici consigli anche noi potremo ritrovare il giusto equilibrio per dormire senza problemi.