Sanremo: strada franata a Bussana Mare, dopo gettata e palificazione si punta alla riapertura entro un mese

Non si ferma la lunga rincorsa del Comune di Sanremo per garantire a la riapertura della strada di Bussana Mare dopo la frana di fine anno.

Archiviati i timori per il prolungato stop ai lavori in attesa della ditta incaricata per la palificazione, la gettata di cemento e il successivo consolidamento del terreno hanno riportato il sereno e riacceso la speranza. L’obiettivo dichiarato del Comune è quello di chiudere l’intervento entro un mese e, quindi, riaprire alla circolazione. Ricordiamo che, in principio, la data della riapertura era stata fissata al 10 marzo.

La chiusura della strada, ormai transennata da più di due mesi, è stata una vera sciagura per i residenti e le attività della zona. L’unico modo per raggiungere l’altro lato del cantiere è il giro da Arma di Taggia, con ovvie conseguenze sui tempi, sulla circolazione e sulla logistica quotidiana. Situazione inammissibile con l’arrivo della bella stagione e, poi, dell’estate.

Se tutto andrà come previsto, per Bussana Mare sarà un’estate come le altre e il crollo sarà solo un ricordo.