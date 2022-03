Guerra tra Russia e Ucraina: da Taggia, la testimonianza di Yulia "Da un'ora all'altra non so se parenti e amici sono vivi. Solo i russi possono fermare Putin"

Yulia Astapenko ne fa parte e noi l'abbiamo incontrata in occasione della raccolta aiuti che lei e suo marito Fabio Tirotta hanno attivato su Taggia (LINK) . Per questa donna così come per tutti gli altri ucraini sono giorni difficili. Le informazioni arrivano frammentarie e la copertura mediatica italiana mostra immagini cruente di un Paese devastato dalla avanzata russa, con persone e famiglie che o cercano di resistere in accampamenti di fortuna o provano a fuggire.

Da giorni a Taggia, Yulia piange perchè non sa, da un'ora all'altra se i suoi parenti in Ucraina sono ancora vivi. L'eco della guerra tra la Russia e l'Ucraina è arrivata forte anche in provincia di Imperia dove c'è una numerosa comunità ucraina.

Yulia come vivi questi giorni, riesci a metterti in contatto con i tuoi cari? "Io chiamo e aspetto chiamate da mio padre e mio fratello. Quando non mi rispondo chiamo amici. Mi basta poco, anche solo due o tre parole per sapere se è vivo. Mio cugino, mi ha mandato ultimo messaggio con scritto 'Ti amo' e non so se è ancora vivo. Non lo sento da un giorno. Lui adesso è a Mariupol' con la sua famiglia, il punto più caldo e sono con figlio di due anni. Non sono scappati perchè non immaginavano e con piccoli bambini è difficile muoversi. Sono senza acqua, elettricità, gas, riscaldamento e collegamenti telefonici".

"Mio fratello anche lui piange ma è positivo. Loro sono di Donetsk, dove sono nata anche io. Lui dal 2014 è abituato a sentire le bombe però come tutti ormai viveva con un po' di speranza. Nel suo ultimo messaggio mi ha detto che non c'è connessione e lì distruggono tutto. Donbass è stato fatto per nulla. Hanno lasciato in piedi solo le fondamenta delle case e adesso so che i russi hanno chiamato le persone rimaste, gli hanno detto che avrebbero fatto corridoio di salvezza per portarli in Russia, invece, militari ucraini hanno detto di non uscire perchè l'ultima volta che i russi hanno detto così, le persone si sono trovate davanti i carro armati e hanno portato via".