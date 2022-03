Sanremo: gli ucraini si uniscono in preghiera a San Costanzo, il parroco "Non capisco il silenzio della Chiesa Russa" (Foto e Video)

Oggi per la ricorrenza dei defunti ma, da domenica prossima in ogni giorno festivo, don Andrea Mahas (parroco ucraino che vive in Italia dal settembre scorso), ha radunato la sua comunità in preghiera nella chiesa di San Costanzo, nella Pigna di Sanremo.

Oggi non erano molti, visto che è una giornata lavorativa, ma don Andrea ha comunque celebrato la Liturgia e ha parlato con i fedeli, che hanno raccontato quanto gli viene detto da amici e parenti, dalla loro terra martoriata dalle bombe dei soldati russi. Prima della preghiera di oggi pomeriggio, don Andrea si è detto innanzi tutto incredulo per il silenzio che arriva dalla chiesa russa in Italia e nel mondo, che al momento non ha preso posizione sulla guerra in atto. Poi ci ha parlato della situazione che il suo popolo sta vivendo.

“Viviamo una brutta situazione – ci ha detto don Andrea – e possiamo solo pregare che finisca questa guerra. Pregheremo ogni giorno con la nostra comunità, che raduniamo grazie a Whatsapp e Facebook”. Il parroco, che vive in Italia da settembre, cerca di esprimersi al meglio possibile nella nostra lingua e chiede a tutti: “Pregate per il nostro popolo, che è spaventato perché non sappiamo cosa potrà accadere nelle prossime ore e dopo la guerra”.

Don Andrea abitava fino ad agosto scorso nella zona di Leopoli e le notizie che gli arrivano da amici e parenti sono più rassicuranti di altre dell’Ucraina: “Le notizie vere ci arrivano solo dal nostro governo e non da siti internet o altro, perché non arrivano correttamente”. Intanto don Andrea ha confermato che la Diocesi sta organizzando l’arrivo dei profughi anche nella nostra provincia: “Lo dobbiamo fare con attenzione e nel rispetto della Legge. Buona parte dei conventi sono pronti ad accogliere i profughi e ci auguriamo che, chi arriverà in Italia, possa trovare un luogo dove vivere”.

Tra i fedeli presenti anche Maria Polna, ucraina che vive in Italia da quasi vent’anni. Con la voce rotta dall’emozione ci ha detto come il suo popolo stia soffrendo da tanti anni: “Da 8 anni viviamo la guerra – ci ha detto – e oggi siamo uniti per proteggere la nostra terra mente nessuno fino a oggi si è adoperato per fermare Putin nel centro Europa. Lui ha solo la scusa del Donbass per conquistare l’intera Ucraina. Muoiono donne e bambini sotto le bombe e questo non è accettabile. Dobbiamo intervenire tutti insieme e aiutateci a fermare questo assassino”.

Domenica prossima si comincerà alle 14.30 con la recita del Rosario e, a seguire, verrà celebrata la Messa. Nel pomeriggio, chi lo vorrà, potrà rimanere in chiesa per proseguire le preghiere per la pace in Ucraina.

Anche a Sanremo la comunità ucraina è piuttosto numerosa, intorno alle 800 unità. Nei giorni scorsi un negozio di via Nuvoloni, proprio di fronte alla Chiesa Russa, ha iniziato una raccolta di generi di prima necessità.