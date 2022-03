Sanremo: allo studio dell'Amministrazione una nuova area a Capo Verde per allestire un eliporto

Un altro eliporto nella zona di Capo Verde. Ci sta pensando il Comune di Sanremo che, nei giorni scorsi, ha eseguito un sopralluogo nella zona vicina all’attuale zona di atterraggio, che viene utilizzata solitamente dai velivoli dei Vigili del Fuoco e del 118. Una zona che, però, deve essere ogni volta derogata per le operazioni di protezione civile e che, quindi, non potrebbe essere utilizzata per voli di linea, commerciali o turistici.

Proprio per questo l’Assessore Mauro Menozzi ha svolto un sopralluogo insieme ai tecnici degli uffici di palazzo Bellevue, che hanno trovato un’area che potrebbe essere utilizzata come scalo per gli elicotteri. Prima di prendere misure e verificare la fattibilità, dovrà però essere ripulita e, solo nelle prossime settimane sarà possibile fare una valutazione.

Al momento non ci sono conferme reali che possa essere allestita una zona di atterraggio ma ci sono possibilità per averla in futuro. L’eliporto che si andrebbe a creare sarebbe un’opportunità turistica importante di cui si parla da tempo. Sia per i collegamenti con il vicino aeroporto di Nizza che con il Principato di Monaco che, tra l’altro, è entrato nell’operazione legata al restyling del porto vecchio di Sanremo.