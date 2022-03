Anche nelle scuole della nostra provincia la distribuzione del 'Gioco dell'Olio Dop Riviera Ligure'

Da Genova a Sanremo le scuole primarie hanno aderito con entusiasmo alla distribuzione gratuita del Gioco dell’olio DOP Riviera Ligure promosso dal Consorzio di Tutela. Si tratta di un’attività didattica che ruota attorno ad un coloratissimo percorso in cui la classe si può confrontare imparando tutto sull’olio DOP Riviera Ligure e poi sull’olio extravergine di oliva in generale, sull’ambiente di coltivazione ligure, su altri prodotti di eccellenza regionali, sugli ingredienti del pesto e confrontandosi sugli altri prodotti DOP italiani.

“La scatola gioco – sottolinea Carlo Siffredi, presidente del Consorzio di Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure - è nata alcuni anni fa grazie al supporto del Piano di Sviluppo Rurale. E’ stata già in diversi istituti scolastici liguri, poi nella versione ‘da piazza’ è comparsa in molti eventi sul territorio. Ora abbiamo deciso di rilanciarla anche perché è evidente quanto sia importante che l’educazione alimentare, legata alle eccellenze del nostro territorio, sia promossa sin dalla giovane età. In questo modo vogliamo far capire, grazie ad un gioco divertente, anche tutto quello che c’è dietro alla produzione dell’Olio DOP e di altri prodotti di eccellenze, mettendo in risalto il lavoro degli agricoltori e le tradizioni delle comunità”.

Il Gioco dell’Olio propone un cammino interdisciplinare in cui si impara biologia e chimica, botanica e geografia. Al gioco può essere premesso un approfondimento storico e si può continuare con un avviamento alla degustazione professionale. La distribuzione del Gioco dell’Olio è ancora aperta. Si può richiedere a info@oliorivieraligure.it.