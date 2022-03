Ventimiglia: in 300 per dire 'No alla guerra', la politica unita ai cittadini per sostenere la pace in Ucraina (Foto e Video)

Circa 300 persone, ‘armate’ solo di striscioni per la pace e di bandiere gialloblu dell’Ucraina, hanno manifestato oggi pomeriggio in via Aprosio a Ventimiglia, per chiedere che finisca la guerra intentata dalla Russia, nella repubblica ex sovietica.

Ha aperto la manifestazione Yevheniya Lysohor:

In attesa dei risultati delle consultazioni diplomatiche, che dovrebbero iniziare tra poco in Bielorussia, in tanti hanno chiesto che torni subito la pace a Kiev e in tutto il paese. Tra i manifestanti c’erano tanti ucraini che vivono a Ventimiglia e nella nostra provincia.

Toccanti le parole di alcune donne, che ci hanno raccontato quello che viene detto loro telefonicamente dal paese attaccato dalla Russia. Dure quelle di Padre Giovanni, frate della parrocchia di Terra Santa a Bordighera, a cui hanno fatto eco quelle di Luciano Codarri, della ‘Scuola di Pace’ e tra i promotori dell’iniziativa.

Presente il vice Sindaco Simone Bertolucci, ma anche la Regione con il Consigliere Mabel Riolfo, il Consigliere di maggioranza Roberto Nazzari, quelli di opposizione De Leo e D’Eusebio. Il loro collega di Sanremo Carlo Biancheri e anche una delegazione della locale associazione islamica. Questa sera anche Ventimiglia si è unita per dire no alla guerra.