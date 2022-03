Deglio Faraldi: incidente in campagna con un trattore, 56enne soccorso da 118 ed elicottero

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in una campagna di Deglio Faraldi, piccola frazione nell’entroterra del golfo dianese.

Un uomo di 56 anni ha avuto un incidente con il trattore mentre stava lavorando in campagna. Sul posto interviene il personale medico del 118, insieme a un’ambulanza della Croce d’Oro di Cervo e all’elicottero ‘Grifo 1’, allertato vista la zona impervia.

Secondo le prime informazioni l’uomo non sarebbe in gravi condizioni, anche se la situazione verrà valutata dopo il trasferimento in ospedale.