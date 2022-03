Imperia: ISAH ha assunto 9 infermieri, "Ulteriore impegno per migliorare la qualità dei servizi"

La Fondazione ISAH ha assunto 9 infermieri presso il Centro di Riabilitazione per persone affette da disabilità psicofisiche-sensoriali di Imperia e della Residenza Per Anziani – RSA Disabili San Giuseppe di Dolcedo. Con questo passaggio l'ISAH ha dato il via alla gestione interna dei servizi infermieristici, precedentemente affidati in appalto, potendo contare d’ora in poi su una gestione diretta di tutte le attività sanitarie e riabilitative a favore dell’utenza ospite nelle varie strutture.

I 9 contratti a tempo indeterminato arrivano dopo un lungo lavoro di concertazione e ha visto impegnato il Presidente Stefano Pugi che ha preso la decisione dopo aver sentito il parere del Direttore Generale, dei Direttori Sanitari e dei Responsabili di Settore. La decisione è stata quindi autorizzata dal consiglio di amministrazione

"Oggi più che mai, la difficile situazione legata al covid e alla carenza di figure sanitarie qualificate impone una sforzo economico e gestionale da parte di tutti gli enti che operano in ambito sanitario e sociosanitario ed è proprio per questo che la Fondazione ISAH si appresta ad affrontare questo ulteriore impegno nello spirito di un continuo, seppur oculato, miglioramento della qualità dei servizi e del benessere del lavoratore. E quindi con grande orgoglio che ancora una volta l’ISAH pone massima attenzione alla gestione delle persone fragili immettendo nella propria grande famiglia figure sempre più fidelizzate" - commenta il presidente Pugi.