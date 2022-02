Conflitto Russia-Ucraina, Toti: “L’Italia è grande produttore di armi, sarebbe ipocrisia dire che non siamo pronti a darle a una resistenza gloriosa” (Video)

Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, presente oggi a Ventimiglia per l’inaugurazione della nuova posta ciclabile, è intervenuto anche in merito alle ultime notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina, nelle ore in cui sono iniziati i primi negoziati.



“Auspico che si faccia di tutto perché torni la pace - ha dichiarato Toti - c’è una ragione e un torto, la Russia è l’invasore e l’Ucraina è il difensore. L’Italia deve fare tutto il possibile per una soluzione con i colloqui di pace, ma credo che rendere più sostanziosa la resistenza gloriosa ed eroica del popolo ucraino sia qualcosa che possa aiutare anche i colloqui di pace”.



E sul dono di armi italiane all’Ucraina? “L’Italia è uno dei più grandi produttori di sistemi d’arma al mondo - ha risposto Toti - credo sarebbe ipocrisia dire che non siamo pronti a darli oggi all’Ucraina”.