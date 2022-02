A Sanremo sabato prossimo il coordinamento regionale dell’ATE (Alleanza per la Transizione Ecologica)

Sabato prossimo con inizio alle 10 si svolgerà nella prestigiosa cornice di Villa Ormond a Sanremo la Conferenza Regionale ATE per la Liguria. L’Alleanza per la Transizione Ecologica, ATE, è un’associazione nazionale indipendente e senza scopo di lucro, nata il 5 ottobre 2021 con la finalità di promuovere la costituzione di un nuovo soggetto politico necessario a sostenere la transizione ecologica in Italia.

“Il tempo ancora disponibile per affrontare questa sfida epocale e trasformarla in occasione di cambiamento è ormai breve – dichiarano Lucia Artusi e Stefano Gagino coordinatori regionali - Noi abbiamo una chiara visione di cosa è necessario fare per attuare la transizione ecologica, con obiettivi concreti, contenuti del nostro programma. Vogliamo proporre la nostra visione e gli obiettivi dell’associazione in una prima assemblea che si terrà il prossimo sabato 5 marzo con interventi di esponenti nazionali di politiche green ed esperti di tematiche ambientali”.

L’assemblea dal titolo “La sfida ligure alla transizione ecologica: Un cambiamento culturale, economico e sociale per generare opportunità e benessere” si svolgerà a Sanremo nella splendida Villa ORMOND in corso C.so Felice Cavallotti, 113 con il seguente programma, dalle 10.

Benvenuto e Apertura lavori

Lucia Artusi – Coordinatore ATE Liguria

Un nuovo soggetto politico necessario per la transizione ecologica in Italia

Danilo Bonato – Coordinatore Nazionale ATE

La Transizione Ecologica in Italia: obiettivi, programmi e prospettive

Edo Ronchi – Responsabile del Programma ATE

Le aspettative “green” degli italiani

Alessandra Bailo Modesti – Esperta di politiche pubbliche green

Il modello ATE per la gestione dei problemi ambientali regionali

Stefano Gagino – Coordinatore ATE Liguria

Dibattito

moderatore Claudio Porchia – giornalista

Conclusione lavori e prossimi appuntamenti

Lucia Artusi

L'assemblrea si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid. Per ulteriori dettagli e informazioni Stefano Gagino (347.3874095) Coordinatore Regionale ATE per la Liguria.