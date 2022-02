Arma di Taggia: da 'buca' delle palme a parcheggio H.H. Beckman, primo tassello completato nel 'nuovo' viale (Foto e Video)

Hanno partecipato per Regione Liguria, gli assessori Marco Scajola, Giacomo Giampedrone, Gianni Berrino e la consigliere regionale Chiara Cerri. Per il Comune invece erano presenti, la presidente del consiglio comunale Laura Cane, il vicesindaco Espedito Longobardi, gli assessori Barbara Dumarte, Maurizio Negroni e Costanza Pizzolla, i consiglieri comunali, Manuel Fichera, Raffaello Bastiani, Giancarlo Ceresola.

Henry Beckmann è una figura iconica della storia di Arma di Taggia. Infatti il viale delle palme entra a far parte del patrimonio comunale solo grazie al lascito di questa famiglia. All’arrivo dagli USA, il nonno di Beckmann, si innamorò della riviera e di una ragazza di Triora, così decise di rimanere ad Arma e acquistò il vasto appezzamento di terreno che si estendeva fino a via Nino Pesce e via Cristoforo Colombo oltre a via Stazione, arrivando a lambire il quadrivio Rossat. Fu lui nel 1850 ad avere l’intuizione di costruire un lungo viale di palme che attraversava la proprietà da sud a nord con un percorso centrale in direzione ovest che portava alla sua villa.

L’intitolazione mette la parola fine sul lungo iter per rifare il posteggio a lato del viale delle Palme. Dal 2018 si parla di quest’opera, all’epoca l’area offriva un posteggio sottostrada con asfalto in pessime condizioni e frequenti problemi di infiltrazioni e allagamento, oltre a strutture fatiscenti intorno. Il 24 ottobre 2019, viene approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di 770mila euro. Lavori affidati alla Zanotto Marco Srl di Sanremo. La riqualificazione di questo spazio nel cuore di Arma di Taggia è stata possibile grazie a un importante finanziamento arrivato da Regione Liguria attraverso il fondo strategico.

“Sono contento di poter essere qui oggi per testimoniare l’attenzione della Regione a questo territorio – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che si arricchisce di una struttura funzionale e utile, completamente gratuita a disposizione di cittadini e turisti: l’abbiamo finanziata anche con risorse del Fondo Strategico regionale e credo sia un segnale importante di ripartenza per un territorio che è pronto ad accogliere i turisti, quest’anno siamo certi anche stranieri, che nei prossimi mesi verranno ad Arma di Taggia e nella nostra riviera di ponente”.

“Si tratta di un’opera importante – afferma l’assessore all’Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola - che ha saputo coniugare decoro urbano e funzionalità. I lavori, infatti, hanno riqualificato un’area centrale di Arma di Taggia ed hanno messo a disposizione della comunità nuovi posteggi. Un risultato ottenuto grazie al lavoro sinergico tra Regione Liguria e Comune. Apprezzo la sensibilità dell’amministrazione comunale di intitolare il posteggio al Sig. Beckman, che, con grande generosità, ha donato al Comune il terreno su cui sorge il posteggio”.

“Abbiamo finanziato, con Fondo Strategico Regionale, un’opera che la comunità di Arma di Taggia chiede da tempo – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone - e che ritiene molto importante per il territorio. Tanto più con l'avvicinarsi della stagione turistica e in una visione di lungo periodo, sarà strategica per incentivare l'arrivo e il soggiorno dei visitatori, oltre che naturalmente per i residenti. Come Regione cerchiamo da sempre di soddisfare le richieste provenienti dai territori, soprattutto se vanno a risolvere necessità che sono all'ordine del giorno come la mancanza di parcheggi. Quello di oggi – conclude - è un ottimo risultato raggiunto, frutto anche della collaborazione istituzionale con il comune di Arma di Taggia”.

“Il nuovo parcheggio intitolato a Beckman Henry Herman in Viale delle Palme – afferma l’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino - sarà un’opera fondamentale e importante per la città di Arma di Taggia e per tutto il ponente ligure. Ci avviamo verso un periodo dove i turisti torneranno a visitare la nostra riviera per trascorrere le loro vacanze e questa nuova area rappresenta un altro passo avanti per un territorio che vive di turismo 365 giorni l’anno”.

“Oggi inauguriamo e intitoliamo un parcheggio completamente gratuito – aggiunge il sindaco di Arma di Taggia Mario Conio - che offre alla cittadinanza e ai turisti 96 posti auto al piano inferiore e 54 al piano superiore situato all’altezza del Viale delle Palme. Quattro posti auto sono invece riservati a persone disabili. L’opera oltre ad offrire un servizio al pubblico ha consentito un’importante riqualificazione dell’area. Grazie al generoso gesto del Sig. Beckman Henry Herman il Comune di Taggia ha potuto realizzare l’attuale viabilità e destinare a parco urbano (oggi dotato di una nuova infrastruttura destinata a parcheggio pubblico) una consistente porzione di territorio urbano. L’Amministrazione comunale ha ritenuto pertanto che l’intitolazione della nuova area destinata a parcheggio pubblico posta a lato del “Viale delle Palme” costituisca il giusto e doveroso riconoscimento dei meriti acquisiti dal Sig. Beckman. Ringrazio Regione Liguria per l’importante finanziamento di 470mila euro ai sensi del fondo strategico regionale 2019, che ha consentito la realizzazione di un nuovo parcheggio”.