Per chi deve effettuare la vaccinazione anti Covid-19, riferito alle prime dosi e per chi ha la certificazione verde in scadenza, dal 1° marzo gli orari, nei tre centri vaccinali provinciali saranno i seguenti.

- Palasalute Imperia: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18,30;

- Palabigauda Camporosso: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13;

- Stazione Ferroviaria Taggia: lunedì, mercoledì, venerdì sabato e domenica, dalle 9.30 alle 13.30.