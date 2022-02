"Santo Stefano al Mare - un borgo tante vacanze", un logo per il brand comunale. Tini "Puntiamo ad avere turisti tutto l'anno"

Grazie a un nuovo logo trova forma il brand Santo Stefano al Mare. Il progetto ha preso il via nel settembre 2020, con l'insediamento della nuova amministrazione del sindaco Marcello Pallini.

Da quel momento è iniziata una intensa attività di ricerca sul territorio, finalizzata allo sviluppo di un vero e proprio marchio per dare nuova immagine al borgo. Un progetto che ha visto impegnati il consigliere comunale Matteo Tini e la dott.ssa Elena Sparago.



IL VIDEOSERVIZIO CON L'INTERVISTA A MATTEO TINI

Dall'indagine è emerso l'identikit del 'turista tipo' che sceglie Santo Stefano al Mare e soprattutto quali siano i bisogni dei vacanzieri. Questo passaggio ha aperto a ulteriori ragionamenti in chiave di promozione turistica e marketing territoriale.

Il logo riprende la torre ennagonale, simbolo della località e unico esempio in Italia di questo particolare tipologia di edificio storico con 9 lati. Il nome di Santo Stefano al Mare viene accompagnato da un claim d'impatto: 'Un borgo tante vacanze'. Un messaggio semplice e chiaro per far capire come questa località sappia offrire un turismo a 360 gradi, capace di accontentare tutti, grazie alle risorse offerte dal territorio, quindi, andando a intercettare un target eterogeneo: da chi cerca la vacanza al mare, a chi punta sulle attività all'aria aperta, passando per le ricchezze enogastronomiche e la cultura.

"Vogliamo portare a un livello nuovo la promozione turistica. Il brand è frutto di una analisi strategica per capire i punti di forza del comune e come possiamo promuovere in maniera efficace il nostro paese. - spiega il consigliere Matteo Tini - Il nostro punto di forza è proprio la versatilità che ci permette di avere un turismo balneare, enogastronomico, sportivo, culturale e congressuale".

"Il grafico Marco Revello ci ha curato il logo e lo slogan sarà 'un borgo tante vacanze' per far capire la nostra versatilità. La nostra è l'unica torre saracena con nove angoli, è caratterizzante e tutti la conoscono e abbiamo deciso di usarla in questo logo d'impatto. - ha aggiunto - Dietro c'è un lavoro complesso. Abbiamo preso del tempo per capire anche quale fosse la migliore strategia anche per il futuro. A seguito di questa pandemia il turismo è cambiato. Quindi avremo famiglie che raggrupperanno diverse tipologie di età e quindi differenti bisogni. Per fortuna il nostro paese offre una risposta per tutti".

"Il brand sarà usato nelle manifestazioni, nella promozione e negli eventi che riguardano Santo Stefano. Lo utilizzeremo declinato in base ai tipi di attività. - conclude Tini - Il nostro obiettivo è di destagionalizzare il turismo e tutti gli eventi futuri saranno indirizzati per garantirci l'arrivo dei turisti tutto l'anno".