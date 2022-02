Riva Ligure: venerdì 4 marzo vaccinazioni di prossimità Covid 19 per le prime e le terze dosi

Venerdì 4 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, a Riva Ligure è in programma una giornata di vaccinazioni di prossimità Covid 19 con l’Asl 1 dedicata alle prime e alle terze dosi. Il mezzo mobile dell’azienda sanitaria sarà presente in via Giardino. Potranno richiedere la vaccinazione anche gli utenti di altri Comuni limitrofi.

L’accesso alle vaccinazioni deve essere effettuato con prenotazione alla Farmacia Nuvoloni in via Nino Bixio 42 di Riva Ligure (tel.: 0184/485754).

“Abbiamo aderito all’iniziativa dell’Asl 1 Imperiese - afferma il sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra - con la volontà di offrire un importante servizio ai cittadini del territorio, capillarizzando il più possibile la campagna di immunizzazione in atto. Un ulteriore sforzo, impegnativo, ma allo stesso tempo necessario, per permettere a tutti di riprendere i ritmi normali della vita sociale, soprattutto in prossimità delle stagioni turisticamente più rilevanti, durante le quali è fondamentale che l’economia non subisca restrizioni di sorta. Il vaccino, attenuando gli effetti della malattia, salva dalla pandemia. Ed anche dalla carestia”.