Bordighera: per il 'Carnevale in Masche...rina' di domenica prossima, ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta

In previsione della manifestazione “Carnevale in MASCHE… rina”, in programma a Bordighera domenica 27 febbraio dalle 14.30 alle 18.00, il Comandante della Polizia Locale con ordinanza temporanea ha disposto:

- in piazza Eroi della Libertà (piazza della Stazione) lato levante, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi di supporto agli operatori dell’animazione. Non sarà inoltre possibile accedere ai garage, al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione;

- in via Roma, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, il senso unico con direzione mare – monti; l’accesso alla piazza sarà consentito esclusivamente da via S. Antonio.

Inoltre, su tutta l’area della manifestazione sarà obbligatorio l’uso della mascherina, con l’esclusione dei minori di 6 anni, ed il possesso del Green Pass rafforzato, con l’esclusione dei bambini fino a 12 anni.