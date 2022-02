Autostrade più care d'Italia: la A10 Genova-Ventimiglia è quarta, tre le tratte liguri nella 'top ten'

L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è la quarta più cara d’Italia. Nonostante i liguri pensino che sia quella che costa di più, non è così anche se negli ultimi anni è sicuramente quella più lenta, a causa di lunghi lavori di adeguamento partiti soprattutto dopo il crollo del ponte ‘Morandi’.

Una delle spese che rendono i liguri più sensibili, e anche più arrabbiati, è sicuramente quella del pedaggio autostradale. I continui cantieri, gli incidenti, le ore di coda, insomma i disagi che sembrano non avere fine, fanno mettere meno volentieri mano al portafogli, soprattutto da quando anche le tratte gratuite sono tornate a pagamento.

La A10 è tra le 10 autostrade più ‘care’ d’Italia ed è in buona compagnia, insieme ad altre due. La conferma arriva da uno studio della sezione Motori della Gazzetta dello Sport, che ha stilato la classifica della top ten delle autostrade più care d’Italia.

Al primo posto troviamo la A33 Asti-Cuneo, dove per 90 chilometri il pedaggio è di 20,40 euro mentre, al secondo c’è la A32 Torino-Bardonecchia (12,60 euro per 72 chilometri). Terzo sempre in Piemonte con la A5 Santhià-Aosta, che costa infatti 14,60 euro per 96 chilometri.

La ‘nostra’ A10 Genova-Ventimiglia è quarta con un costo di 14.50 euro per 113 chilometri. Subito dietro la A15 Parma-La Spezia, lunga 108 chilometri e percorribili al prezzo di 13,90 euro. Infine all’ottavo posto, la A26 Genova-Gravellona Toce che costa 17,60 euro per 221 chilometri.