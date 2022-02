Bordighera: il forte vento distrugge la tenda Covid della Croce Rossa, l'appello per ricomprarla in fretta (Foto)

Il forte vento di ieri, che ha colpito in tono minore la provincia di Imperia, non ha provocato gravi danni ma, purtroppo, è riuscito a distruggere la tenda della Croce Rossa di Bordighera.

Il tendone viene utilizzato dalla Pubblica Assistenza bordigotta per custodire le divise utilizzate per intervenire nei casi di Covid, insieme a mascherine ed attrezzature varie per l’emergenza pandemica.

Dalla direzione della Croce Rossa della città delle palme è stato rivolto un caloroso appello ai cittadini per un aiuto tangibile in modo da poter acquistare al più presto una tenda di emergenza.